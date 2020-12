Gestrand bij de ferry, kerst zonder familie: 'Heb de hoop opgegeven'

En dus zijn Julius en zijn studiegenoten maar weer uitgestapt. "We kregen meteen ons geld terug van de ferry en mochten in de terminal slapen. Uiteindelijk hebben we een AirBnB gevonden in het centrum van Newcastle, daar hebben we vannacht geslapen."

Kerst zonder familie

En nu? "We moeten even kijken wat we gaan doen. Het advies van het ministerie is ook onduidelijk, die zeggen dat je voor een paar dagen een hotel moet nemen en af te wachten of het later alsnog mogelijk is om naar Nederland te reizen."

Maar dat gaat Julius niet doen. "Ik heb al besloten dat ik gewoon terug ga naar Edinburgh en daar kerst ga vieren. Natuurlijk is het jammer, want ik heb mijn familie al maanden niet gezien. Maar het is niet anders."