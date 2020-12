Minister De Jonge onderzoekt meer maatregelen na mutatie coronavirus

Het kabinet onderzoekt volgens De Jonge de mogelijkheden om ook de andere manieren van vervoer in te perken. Ook een inreisverbod wordt bekeken. Of er ook aanvullende maatregelen mogelijk zijn voor ons, bovenop de huidige lockdown? "Is denkbaar, maar alles stap voor stap. We hebben eerst meer informatie nodig over de mate van besmettelijkheid."

'Vliegverbod uit voorzorg'

Wat in ieder geval bekend is, is dat er in Nederland één geval bekend is van iemand die de mutatie onder de leden heeft gehad. Die persoon werd begin december positief getest. Het is onduidelijk of de huidige piek van besmettingen in Nederland door de mutatie veroorzaakt wordt. "Het vliegverbod is uit voorzorg genomen om verdere introductie te beperken."