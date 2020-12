Reuzenstap richting inenting: Pfizer-vaccin vandaag gekeurd

3. In Engeland en Amerika wordt het al toegediend, hoe gaat het daar?

In Groot-Brittannië zijn ze al op 8 december begonnen met vaccineren. In de eerste week kregen 138.000 mensen een prik. In de Verenigde Staten gingen ze iets later van start, daar zijn nu 130.000 mensen ingeënt.

Grote problemen zijn er vooralsnog niet, wel hebben in beide landen een paar mensen heftige allergische reacties gekregen. Dat gebeurde al binnen tien minuten na de prik. In de Verenigde Staten moest iemand naar het ziekenhuis. Het advies is nu om mensen met een geschiedenis van heftige allergieën niet in te enten.

Ook moeders die borstvoeding geven, kunnen beter nog even wachten, zegt de Britse nationale gezondheidsdienst. De meeste mensen die bijwerkingen ervaren hebben een pijnlijke arm of lichte griepklachten, wat gebruikelijk is bij veel vaccins.

De Britse Margaret (90) was de eerste ter wereld die werd gevaccineerd, dat ging zo: