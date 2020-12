Dit weten we nu van de Britse mutatie van het coronavirus

De mutatie bestaat al sinds september

De variant van het coronavirus dat in het Verenigd Koninkrijk voor een snelle verspreiding zorgt, waart al sinds september rond, blijkt uit onderzoek. Vanmorgen is een kabinetsbrief uitgebracht met meer informatie.

Daarin staat dat de mutatie is gevonden in monsters die teruggaan tot 20 september. De nieuwe variant heeft de naam SARS-COV-2 VUI 202012/01 gekregen. De regering heeft besloten een vliegverbod in te stellen voor vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk.

De meeste gevallen zijn in Zuidoost-Engeland gevonden, maar er zijn ook gevallen in Wales, drie gevallen in Denemarken en één in Australië gevonden, schrijft het kabinet in de brief. "Op grond van de analyse in het Verenigd Koninkrijk heeft premier Johnson de maatregelen rondom de kerstperiode aangescherpt."