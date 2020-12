De Jonge: voorlopig geen extra rechten met 'vaccinatiebewijs'

Mensen moeten zich volgens hem vooral laten inenten uit de overtuiging dat het beter is voor de gezondheid.

'Geen implicite druk'

Maar als straks een deel van de Nederlanders is geprikt, en een ander deel nog niet, komen er mogelijk wel 'maatregelen' waardoor de gevaccineerde mensen iets meer kunnen.

Toch is het kabinet daar heel voorzichtig mee. "Je moet niet willen dat daar een impliciete druk vanuit gaat, of dat het toch een vorm van drang en dwang wordt", zegt De Jonge. Het kabinet laat zich nog adviseren over het ethische dilemma door de Gezondheidsraad, en zal uiterlijk eind maart met een besluit hierover komen.