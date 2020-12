Kijk mee: Kamerdebat over 'late begin' vaccinatie tegen corona

De Tweede Kamer komt op de laatste avond voor het kerstreces bijeen om te debatteren over de vaccinatiestrategie tegen het coronavirus. De Kamer is ontstemd omdat in omringende landen al in de laatste week van december wordt begonnen, en bij ons op 8 januari.

