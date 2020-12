Mannen klemgereden en beroofd op A27 bij Hilversum

De slachtoffers, mannen uit Delft en Hilversum, hadden 's avonds een afspraak met een man in Utrecht, waar volgens de politie ruzie ontstond over iets in de privésfeer. Mogelijk waren er nog vier mannen bij die ruzie betrokken.

Met geweld beroofd

Op de A27 bij Hilversum werden de mannen vervolgens klemgereden. De auto belandde op de vluchtstrook en de twee werden met geweld beroofd. Een van hen moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Wat er is buitgemaakt, maakt de politie niet bekend.

De politie denkt dat andere automobilisten hebben gezien wat er is gebeurd en vraagt getuigen zich te melden of bijvoorbeeld dashcambeelden in te leveren.