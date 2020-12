Eerste kerst zonder Cyriel: 'Maar de kindjes en ik gaan dit redden, juist voor hem'

Claire zei hierover in het eerbetoon: "Op een gegeven moment begon Cyriel te hoesten en had hij slijm in zijn keel. We dachten aan een griepje, maar stiekem had ik al had het idee dat het ook corona kon zijn. Alsjeblieft, dacht ik, alsjeblieft geen corona. Want áls het corona zou zijn, zou hij dat niet overleven."

'Ik kan toch niet doodgaan?'

Claire mocht de laatste nachten bij Cyriel blijven slapen in het ziekenhuis. "Dat wilde hij graag. Hij zei: 'Ik kan toch niet doodgaan? Ik wil dit nog helemaal niet, ik ben pas 42.' Hij was er echt van overtuigd dat hij ooit weer thuis zou komen, na al die maanden. Hij was zo trots dat hij onlangs nog tien minuten had kunnen fietsen, dat hij eindelijk weer zelf iets had kunnen eten."

Cyriel was in shock dat hij door corona zou komen te overlijden. "We geloofden het samen gewoon niet. Ik vroeg hem wat ik zonder hem moest. Hij zei: 'Wat er ook gebeurt, blijf sterk. We doen dit samen en blijven samen.'"

Twee dagen later overleed hij. "Ik heb hem vastgepakt en gezegd: 'Stop met vechten, ik ga naar de kindjes toe en zal ze goed verzorgen.' Toen blies hij zijn laatste adem uit."