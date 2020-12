Thuiswerken met peuter of baby? 'Dat is een illusie'

Voor ouders die werken komt er dus een meer dan lastige maand aan, maar ook de werkgevers zijn niet blij met de schoolsluiting. Woordvoerder Kees Bakhuis van werkgeversorganisatie VNO/NCW noemt het 'een kwalijke zaak'.

'Slecht voor leerlingen, werknemers en economie'

"Het is slecht voor leerlingen, werknemers, en voor de economie. We snappen dat er iets moet gebeuren, maar de scholen dichtdoen met als doel de ouders thuis te houden, dat is kwalijk", zegt Bakhuis.

Bakhuis roept werkgevers en werknemers op om vooral met elkaar in gesprek te gaan om het met elkaar op te lossen, al zou hij het liefste zien dat de scholen snel weer opengaan. "Een beetje coulance is nu nodig, want als er kinderen thuis zijn en beide ouders moeten werken, zal er toch een oogje in het zeil gehouden moeten worden."