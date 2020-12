Winkeliers angstig voor nieuwe maatregelen, en dus zijn ze nu langer open

Vuurwerkhandelaren, speelgoedwinkels, kappers, interieurzaken, veel winkeliers verruimen vandaag de openingstijden van hun zaak. Ook Anna de Lanoy Meijer, eigenaar van Anna + Nina in Amsterdam. Ze is best angstig voor de toespraak van Rutte vanavond.

Omzet in december stuk hoger

Want in de zaak van De Lanoy Meijer liggen nog veel kerstballen, versieringen en tafeldecoraties. "De omzet is in december drie keer hoger dan in normale maanden. Het was al een zwaar jaar, dit is wel weer een nieuwe klap", zegt ze.

Ook verschillende kappers die vaak op maandag dicht zijn, gaan vandaag open: