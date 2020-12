Buschauffeur omgekomen bij eenzijdig ongeluk in Weidum

Een buschauffeur is vanavond overleden nadat hij met zijn bus van de weg was geraakt en in een sloot terecht was gekomen. Twee van de vier passagiers raakten gewond.

Het ongeluk gebeurde iets na 20.00 uur in het Friese Weidum. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Er waren volgens de politie geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. Behandeld De chauffeur werd nog behandeld door ambulancepersoneel, maar dat mocht niet meer baten. Hij overleed ter plaatse. De twee andere gewonden zijn slechts lichtgewond.