Duizenden supermarktklanten zonder boodschappen door boerenprotest

Het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) gaf al eerder aan langer de tijd nodig te hebben om naar het Farmer Friendly-idee te kijken en zich niet onder druk te laten zetten met een ultimatum en daaraan gekoppelde dreigementen. Vandaag herhaalde het bureau die boodschap.

Onacceptabel

Het CBL noemt dit soort blokkades van distributiecentra in deze periode van kerstdrukte en de coronapandemie 'onacceptabel'. "Zeker in de drukke decembermaand is de capaciteit om verloren ritten in te halen zeer beperkt." Volgens het CBL zorgen de blokkades voor een gezondheids- en veiligheidsrisico en worden veel mensen hierdoor geblokkeerd.

Albert Heijn wil nog voor de kerstdagen een gesprek met de actievoerende boeren.