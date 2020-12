Extra overleg kabinet door stijgende besmettingen: 'Waarschijnlijk nieuwe maatregelen'

Er is morgen een extra overleg van het kabinet over het stijgende aantal coronabesmettingen. Waarschijnlijk worden daar nieuwe maatregelen besproken. Verder in dit liveblog: de politie heeft vannacht een einde gemaakt aan een bedrijfsfeest in Sittard. Daaraan deden meer dan 25 mensen mee, die allemaal op de bon werden geslingerd. Toen de politie binnenkwam, verstopten de bezoekers zich eerst nog.

De hoofdpunten: Coronavaccin Pfizer goedgekeurd in de VS

Morgen extra overleg door stijgende besmettingen

Het voor Nederland belangrijke Sanofi-vaccin werkt nog niet goed, ontwikkeling loopt vertraging op

Het aantal coronagevallen is weer iets toegenomen, gisteren zijn 8894 positieve tests gemeld

Een strengere lockdown wordt niet uitgesloten als de situatie verslechtert, zei vicepremier Ollongren tijdens de wekelijkse persconferentie Liveblog niet zichtbaar? Klik dan hier. Dagelijkse update Wil jij iedere middag een selectie van het belangrijkste nieuws en de opvallendste verhalen in je mail? Meld je dan nu aan voor de dagelijkse update.