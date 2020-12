Weer een explosie bij Poolse supermarkt in Beverwijk

Dinsdag en woensdag waren er explosies bij winkels met de naam Biedronka in Heeswijk-Dinther, Aalsmeer en Beverwijk. De winkels zijn geen onderdeel van een keten, maar hebben alleen dezelfde Poolse naam.

'Meerder partijen azen op de markt'

De eigenaar van de winkels in Beverwijk en Aalsmeer is ervan overtuigd dat een concurrent achter de aanslagen zit. Dat zei Mohamed Mahmoed in een interview met De Telegraaf. "Er zijn meerdere partijen die azen op deze markt", aldus Mahmoed.

"Dit is een ongehoorde aanval op de openbare orde", zegt burgmeester Martijn Smit van Beverwijk. "Ook al is de achtergrond nog in onderzoek, feit is dat we dit we absoluut niet kunnen tolereren in onze samenleving. Ik kan me voorstellen dat deze gebeurtenissen voor onrust zorgen bij onze inwoners. Daarom laat ik de omgeving 24 uur per dag bewaken."