CDA wil Wopke Hoekstra als lijsttrekker na terugtreden De Jonge

"De ongekende crisis die Nederland doormaakt, vraagt al maanden mijn tijd en energie", schreef De Jonge in een verklaring die hij op Twitter publiceerde. "Ook de komende maanden zal dit zo zijn."

Het besef dat de combinatie niet uitvoerbaar was, groeide de afgelopen weken en maanden, zei hij later vanavond in een toelichting. "De aanpak van de coronacrisis na de zomer werd steeds intensiever, ook in de energie die dat met zich meebrengt."