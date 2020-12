Mona fotografeert dikke* mensen: 'Schaamte is gepasseerd station'

'Dik staat niet gelijk aan ongezond'

"Ik krijg regelmatig te maken met fatshaming. Mensen geven me ongevraagd dieetadvies, artsen luisteren nauwelijks naar mijn klachten, maar adviseren meteen een maagverkleining. Ook suggereren mensen dat ik wel ongezond zal zijn."

En daar is Mona klaar mee. "Ik beweeg en ik sport veel, en ik ben gewoon gezond en actief. Het is vervelend om me de hele tijd te moeten verantwoorden. Ik ben daar niet de enige in, vrijwel iedere dik persoon krijgt hier mee te maken. En dat moet maar eens afgelopen zijn. Dik zijn staat niet gelijk aan ongezond zijn."