Kroongetuige Nabil B. in rechtszaal: 'Ranko moest snel opgeruimd worden'

Ook op de dag van de moord had Nabil een belangrijke taak. Hij moest onder meer kleding van de schutters en de gebruikte wapens vernietigen. "De wapens moesten van Saïd R. met een slijpmachine in stukken gesneden worden. Die stukken heb ik daarna in de rivier gegooid."

'Er was een flinke dosis spanning'

Het was de eerste moord waar Nabil bij betrokken was. "Het was best wel heftig, er was een flinke dosis spanning", zegt hij daar vandaag zelf over. Op de vraag van advocaat Nico Meijering of Nabil na de moord gehuild heeft, zegt de kroongetuige dat criminelen als hij 'aardig wat kunnen hebben'. "We houden niet na afloop een groepssessie om over onze emoties te praten. Het klinkt misschien hard, maar het was best professioneel uitgevoerd."