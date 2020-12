'Leo ging naar Nederland voor een oogoperatie, maar komt nu nooit meer thuis'

"Hij was ook gek op zijn vrouw Joan. Toen hij 35 jaar was, trouwde hij met haar. Hij zag haar ooit op een scootertje voorbijkomen en dacht toen gelijk: 'Wat een lekker ding'. Ze raakten aan de praat en ze werden een hecht, onafscheidelijk stel. Samen kregen ze één zoon, Damian. Hij woonde de laatste tien jaar hier in Nederland, waardoor ook Leo en Joan heel vaak terug waren in Amsterdam. Vooral toen hun kleinzoon Ly-Dan werd geboren.

Ook in maart van dit jaar keerden ze terug naar de hoofdstad. Niet voor Damian, maar vanwege het noodlot dat was toegeslagen. Leo had namelijk de ziekte glaucoom gekregen, een oogziekte waarbij de oogzenuw wordt afgekneld en langzaam afsterft. Hij was daarvoor al aan één oog behandeld in Suriname, maar dat oog hebben ze daar toen niet kunnen redden. Daarom namen ze in 2019 contact op met een oogkliniek in Rotterdam.

Hij kon daar toen snel terecht. De dure operatie moest hij zelf betalen, maar wel met resultaat. Hij keerde na zijn operatie namelijk terug naar Suriname en herstelde daar goed. Hij kon weer autorijden en alles weer zien met dat ene oog. Tot maart 2020 dus, toen het opeens weer heel slecht ging en de kliniek in Rotterdam vroeg of Leo en Joan weer zo snel mogelijk naar Nederland konden komen. Dat deden ze, niet wetende dat een week later het hele land op slot zou gaan."