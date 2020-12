Aanvullend onderzoek: Oxford-vaccin werkt en voldoet aan veiligheidseisen

Het is in de wetenschap gebruikelijk dat een onderzoek gecontroleerd wordt door andere wetenschappers. Dat heet peer review. Er wordt dan gekeken naar alle beschikbare data. Bij het Oxford-vaccin is dat nu gebeurd. Onderzoekers hebben nog een keer gekeken naar alle resultaten van het vaccinonderzoek bij meer dan 20.000 mensen.

Belangrijk om daarbij te melden is dat de meeste proefpersonen jonger waren dan 55, maar uit de resultaten zou blijken dat het vaccin ook voor ouderen werkt. De resultaten van die peer review zijn gepubliceerd in The Lancet.