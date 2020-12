Zorgwekkende stijging in aantal positieve tests: kwart meer dan vorige week

Waar komt die stijging vandaan?

Is die stijging te verklaren? Dat is niet eenvoudig, zegt datajournalist Jasper Bunskoek van RTL Nieuws. Veel factoren zijn van invloed.

"Neem bijvoorbeeld het feit dat we ons sinds 1 december ook kunnen laten testen zonder klachten. We weten bijvoorbeeld van GGD Amsterdam dat er gemiddeld nu zo'n 600 tests per dag meer worden afgenomen. Dat leidt ongetwijfeld ook tot hogere cijfers, maar betekent niet meteen dat het virus zich sneller aan het verspreiden is. We weten alleen nog beter wie er positief is en wie niet."