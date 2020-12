Drie mogelijke pedojagers opgepakt na vernieling, bedreiging en mishandeling

In Assen had een man online met een jongen afgesproken om elkaar te ontmoeten. Hij wachtte in zijn auto en op een gegeven moment kwamen er twee mannen naar hem toe gelopen. De man vertrouwde het niet, reed weg en vervolgens werd er een deuk in zijn auto getrapt.

Controle

De politie kwam de verdachten op het spoor nadat een slachtoffer midden november melding maakte van vernieling van zijn telefoon in Emmen. Bij een controle in de buurt werden de namen opgeschreven van het drietal dat nu is opgepakt. Zij zitten nu vast op het politiebureau en zullen worden verhoord over hun betrokkenheid.

De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.