Nog één jaar en dan is Amalia 18, gaan we haar dan vaker zien?

1,5 miljoen euro

Er is veel discussie en verontwaardiging over: zodra Amalia 18 is, heeft ze automatisch recht op zo'n 1,5 miljoen euro per jaar. Zo'n 250.000 euro daarvan is salaris, de rest is bedoeld voor de opbouw van een eigen hofhouding. "Een interessante vraag is wat er gaat gebeuren met dat geld", zegt Paulus.

"In België heeft koning Filip besloten dat zijn dochter Elisabeth, die al 18 is, voorlopig geen toelage krijgt, omdat ze nog studeert en geen koninklijke taken uitvoert. Mijn vermoeden is dat dat in Nederland niet gaat gebeuren, maar ik ben benieuwd."

"Ook prinses Amalia doet de komende jaren waarschijnlijk nog weinig werk dat bij haar functie past. Ze was van plan om na het halen van haar gymnasiumdiploma eerst een jaar te gaan reizen, al staan alle plannen nu door corona natuurlijk op losse schroeven."