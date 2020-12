Eerst stil, en dan tegelijk: 'Door videobellen moesten we opnieuw leren praten'

Dat beide deelnemers aan het gesprek niet op één lijn zitten, blijkt ook uit hun lichaamstaal. Wanneer de patiënt in hetzelfde gesprek zijn gezicht richting het scherm draait, verwacht de arts dat hij een antwoord gaat geven. In realiteit draait hij zijn gezicht op het moment dat hij de arts hoort spreken, terwijl de arts de patiënt ziet draaien op het moment dat de vraag bijna af is.

Snel weer aan tafel

Seuren verwacht dat het één van de redenen is waarom artsen en patiënten na corona snel weer bij elkaar aan tafel zitten, in plaats van op Zoom of Skype, maar er zijn ook situaties te bedenken waarop het een uitkomst kan zijn. Bij chronische ziektes bijvoorbeeld. "Als jij elke zes weken terug moet voor controle, en je staat in de file of kunt geen parkeerplek vinden. Dan is het fijn als je je controle thuis kunt doen. En in sommige gevallen kunnen die mensen het lichamelijke onderzoek wat normaal de arts doet, ook zelf doen. Zolang de arts het kan aansturen of begeleiden."