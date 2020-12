Coalitie wil honderden miljoenen extra uittrekken voor steun bedrijven

Dat bevestigen bronnen na berichtgeving van de NOS en ANP.

De steun is bedoeld voor sectoren die het zwaar hebben, zoals de horeca en de cultuursector. Bedrijven in die sectoren krijgen een hogere tegemoetkoming in hun vaste lasten.

Een van de varianten die op tafel ligt, is om 85 procent van de vaste lasten te vergoeden van bedrijven die meer dan 70 procent van hun omzet zijn verloren door de coronacrisis. Bronnen benadrukken dat het nog niet zeker is of dat percentage ook definitief wordt. Het kabinet gaat het plan uitwerken en neemt later een officieel besluit.

Steunpakketten niet afgebouwd

De afbouw van de coronasteunpakketten – vanaf januari – gaat van tafel. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken had eerder al gezegd dat het 'niet voor de hand ligt' de pakketten te versoberen, omdat het kabinet strenge maatregelen heeft genomen om de tweede golf de kop in te drukken.