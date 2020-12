Ooit weer naar een voetbalstadion? Dit onderzoek kan helpen

In het onderzoek wordt ook gekeken of de aerosolen uit de lucht gehaald kunnen worden met speciale filters. Naast de zitplaatsen in het Amsterdamse stadion staat een luchtreinigingssysteem met plasma-, glasvezel- en koolstoffilters. Het doel is om ook snel te kunnen testen met publiek.

Hoe risicovol is het?

De vraag is vooral hoeveel risico supporters lopen als ze in het stadion zijn. Daarom kijken de onderzoekers ook naar de dosis en levensduur van het virus in aerosolen.

Met alle gegevens moet uiteindelijk een algemene methode voor risicoanalyse ontwikkeld worden. Het uiteindelijke doel is om de protocollen van de overheid voor de sportsector aan te kunnen passen.