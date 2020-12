Eindelijk weer iets om te delen, dus staat social vol met Spotifylijstjes

Maar wij houden ons eigen lijstje vaak niet voor onszelf. Instagram, Facebook en Twitter staan bomvol met overzichten van grijsgedraaide platen. We delen onze muzieksmaak dus. Maar waarom?

Er waren minder leuke dingen om te delen

We vragen het social media-expert Sonja Loth, ook directeur bij Social Inc. Haar antwoord: "Omdat de wereld moet weten hoe goed onze muzieksmaak is." Klinkt narcistisch, en dat is het ook, zegt Loth. "En we delen het massaal, omdat er dit jaar veel minder leuke dingen waren om te delen."