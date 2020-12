Aanhouding na mislukte overval bij Fred van Leer: 'Enorm opgelucht'

De politie in Rotterdam heeft een 22-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige poging tot overval in de woning van Fred van Leer. De man komt uit Amsterdam. Naar de tweede dader is de politie nog op zoek. Fred laat aan RTL Boulevard weten opgelucht te zijn nu er iemand is gearresteerd.

"Wij willen de politie en de recherche heel erg bedanken" De politie heeft een man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de gewelddadige poging om Fred van Leer in zijn woning te overvallen. Het gaat om een 22-jarige man die in Amsterdam is opgepakt. De politie is nog op zoek naar de tweede dader. Op 18 november werd getracht om Fred in zijn eigen huis te overvallen. Twee daders deden zich voor als werknemers van PostNL. De mannen bedreigden hem met een vuurwapen, Fred raakte bij de poging tot overval lichtgewond en liep een gekneusde rib op. De stylist deed later aangifte van de overval. lees ook: Fred van Leer na poging tot overval: 'Hij zei: ik schiet je dood' Freds management reageert na de arrestatie tegenover RTL Boulevard. "We zijn door de politie geïnformeerd hierover. Fred is enorm opgelucht. Verdere details weten wij niet. Dat loopt via de politie en de recherche. Wel willen wij de politie en de recherche heel erg bedanken voor hun harde werken en inzet." Vlak na de mislukte overval deed Fred zijn verhaal op zijn persoonlijke Instagram-account. Daarin vertelde hij expliciet dat hij niet is geslagen door de overvallers. In de video hieronder zie je het verhaal van Fred. Bekijk deze video op RTL XL