Maak jij de mooiste surprise van Nederland? Doe mee met onze wedstrijd

Zagen, plakken, lijmen, knippen of waag jij je toch aan papier-maché? De tijd van gedichten en surprises is weer aangebroken en dus is het ook weer tijd voor de RTL Nieuws-verkiezing voor 'De mooiste surprise van Nederland'. Doe mee!

Ben jij trots op je surprise en wil je meedingen naar de winst? Mail dan een foto van je surprise met je gegevens hoe we je kunnen bereiken naar surprise@rtl.nl. Je kunt ook een foto plaatsen in de comments onder onze oproep op Facebook of Instagram. Publiek mag stemmen Uit alle inzendingen maken we deze week de nominaties bekend en het publiek mag stemmen! Nog niet helemaal zeker van je eigen surprise? Annemiek geeft tips om je surprise naar een hoger niveau te tillen. Surprise maken? Met deze drie tips wordt het iets makkelijker Bekijk deze video op RTL XL Annemiek geeft je tips waar je iets mee kunt.