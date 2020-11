Voordeur burgemeester Woensdrecht opgeblazen met vuurwerkbom

De politie in Woensdrecht vermoedt dat er opzet in het spel is. "Maar of het ook echt op de burgemeester gericht is, dat weten we niet zeker."

Ernstig misdrijf

De vuurwerkbom ontplofte rond 1.15 uur 's nachts. Er wordt nu gezocht naar mensen die meer weten over het incident. Volgens de politie is er sprake van een ernstig misdrijf.