Kouder was het dit najaar nog niet, en die kou blijft voorlopig

Oké, de schaatsen kunnen nog niet uit het vet en sneeuwballen vliegen niet in het rond, maar koud is het wél. De laagste temperatuur vannacht werd gemeten in het Drentse Eelde, 2,9 graden onder nul om precies te zijn. Kouder was het dit najaar nog niet.

Niet overal in het land vroor het, weet Thomas Vermeulen van Buienradar. En dat komt door het wolkendek dat op veel plaatsen boven onze huizen hing. Komende nacht nog kouder Die wolken zijn komende nacht minder aanwezig, en dus kunnen we ons opmaken voor een nog koudere nacht. "Ik denk dat het in het oosten en zuidoosten van het land wel -4 kan worden. In De Bilt zal het ongeveer -2 worden." Bekijk ook: het kan allebei, ijs op je ruit zonder vorst en andersom Bekijk deze video op RTL XL Hoe zit dat toch, soms moet je krabben, en soms niet Vandaag overdag komt de zon vooral in het oosten af en toe nog wel tevoorschijn, maar als je naar buiten gaat, doe dan wel de winterjas aan. "Een graad of vier, het wordt een waterkoude dag", zegt Vermeulen. Maandag kou met regen Dat zelfde geldt voor morgen. En dan komt er ook nog wat regen bij. "Op veel plekken gaat het morgen vanuit het noordwesten regenen", zegt Vermeulen. Maximumtemperatuur morgen: weer een graad of drie, vier in het oosten. In het westen liggen de temperatuur een stuk hoger, maar regent het wel. Lees ook: Hierdoor gaat je telefoon in de kou sneller leeg Ook komende week moeten we rekening houden met lage temperaturen, zegt Vermeulen. Maar echt winterweer? "Nee, er is totaal geen kans nu op echt winterweer. Sneeuw staat nu echt niet in de kaart." Bekijk op de kaart hoe koud het nu bij jou is: