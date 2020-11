Hoe een toevallige drugsvondst het dorp Hedel al jaren in zijn greep houdt

Het gaat van kwaad tot erger, niet alleen in Hedel maar ook in het nabijgelegen Kerkdriel. Er wordt een handgranaat op scherp achtergelaten bij een appartementencomplex, er wordt een huis beschoten, en er wordt brand gesticht. In juni al een brand, afgelopen woensdag weer. Er wordt besloten om camera's bij alle toegangswegen naar de hele Bommelerwaard, waar Kerkdriel en Hedel liggen, op te hangen. Geen auto kan er meer in of uit zonder gezien te worden. Naast andere, minder zichtbare, acties van de politie.

Toch is het niet voldoende om de angst bij de bewoners weg te nemen. "We zien dat mensen zich zorgen maken over hun veiligheid en daar hebben we ook aandacht voor", zegt Siemen Klok van de politie Oost-Nederland. "Maar we kunnen niet alles. Het lijkt erop dat de incidenten doorgaan."