Twee huizen en een half miljoen? Dan ben je 'te rijk'

Robeyns hoopt dat haar onderzoek een startpunt is voor nieuwe onderzoeken. "Het is voor het eerst dat we kijken of de maatschappij vindt dat er een 'rijkdomsgrens' zou moeten worden geïntroduceerd."

Want dat kennen we wel aan de onderkant van de samenleving: de 'armoedegrens'. Robeyns: "Daar kijken we wat mensen zouden moeten kunnen doen, wat ze zouden moeten eten en daarbij past dan een financieel bedrag."