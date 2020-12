'65 jaar was Joop samen met Bep: hand in hand is hij gestorven'

"Midden in de nacht belde mijn moeder de huisarts, want Joop was zo benauwd dat ze in paniek was. Ze werden gelijk met de ambulance naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht, waar ze samen op een kamer kwamen te liggen. Dat duurde niet heel lang, want mijn moeder knapte al snel weer op waardoor zij naar een herstelafdeling in Hoorn werd gebracht.

En juist dat was een klap voor mijn vader: hij was alleen maar aan het huilen omdat Bep weg was, hij was enorm emotioneel, wat zwaar was om te zien. Maar na anderhalve week waren de rollen omgedraaid en ging het weer bergafwaarts met mijn moeder, waardoor ze weer terugging naar het ziekenhuis in Alkmaar. Terug naar de kamer waar ze samen met mijn vader lag."