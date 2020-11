4 van de 10 Eerste Kamerleden van Forum splitsen zich af

De afsplitsing is een nieuw hoofdstuk in de chaos die is ontstaan bij Forum. Gisteren maakten meerdere partijprominenten al bekend ook hun lidmaatschap op te zullen zeggen.

'Het houdt hier op'

Dat ging toen om Annabel Nanninga, Joost Eerdmans, Eva Vlaardingerbroek en Nicki Pouw-Verweij. Zij stonden allen op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, komende maart.