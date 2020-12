Ouders over dood Sammy (23): 'Onze zoon verdiende hulp, geen politiekogels'

Vragen

Van het één op andere moment komen de ouders van Sammy in een moeilijk te omschrijven film terecht. Een film die veel vragen oproept, maar waarvan het einde vaststaat: Sammy wordt doodgeschoten.

Vader Kai neemt ons mee naar die bewuste week in augustus dit jaar. "Een dag voordat Samuel naar Amsterdam ging, heb ik hem nog gezien. Bij mijn moeder en dus zijn oma, die 101 jaar oud is. Sammy was vrolijk, had zin in zijn verjaardag. Die avond ging hij nog naar een thaiboksevenement."

Helemaal mis

De dag erna vertrekt hij voor zijn verjaardag naar Amsterdam. Daar is iets met Sammy gebeurd waardoor hij is doorgedraaid, vervolgt moeder Justine. "Hij was met twee vrienden en zou in Amsterdam nog twee vrienden ontmoeten. Omdat we vaak contact hebben, appte ik hem op de dag van zijn aankomst, maandag, of het goed ging in Amsterdam."

'Nee', krijgt ze terug. Raar. Niets voor Sammy.

Politie gebeld

Er ontstaat contact over en weer. Maar dat is vaag en afstandelijk. Ook dinsdag, de dag van zijn verjaardag. "Het leek wel of hij steeds meer afstand zocht. Hij wilde op de een of andere manier geen contact. Ook bij zijn vrienden was hij weggelopen."

Zorgen groeien als Sammy zijn telefoon niet meer opneemt. "Op een gegeven moment heb ik de politie Amsterdam gebeld om alarm te slaan. Ik heb hem als vermist opgegeven, verteld dat hij een verwarde indruk maakte en gevraagd of ze naar hem wilden uitkijken."