Componist Live is Life: 'Dankzij Maradona scoorden wij een wereldhit'

Live is Life: wat betekent het?

Als je even nadenkt over de titel en de tekst van het nummer, kun je je afvragen waar het lied nou precies over gaat:

When we all give the power We all give the best Every minute of an hour Don't think about a rest Then you all get the power You all get the best When everyone gives everything And every song everybody sings

Then it's life (na na na na na) Live is life (na na na na na) Live is life (na na na na na)

Maar volgens Pfleger is het simpel: "Het gaat over ons leven als muzikanten. Het is ons leven om 'live' op het podium te staan, dus live is ons life."