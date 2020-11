Nabestaande Ria blogt over het MH17-proces: 'Nou pap en mam… We houden vol'

Achter mij de foto’s van mijn ouders waar ik geregeld naar omkijk. Het is fijn om over mijn schouder naar mooie herinneringen te kijken. Het geeft me op dit soort momenten ook weer even de kracht en het juiste gevoel om voor gerechtigdheid blijven vechten.

Er waren spannende dagen dit zittingsblok. Twee weken geleden heeft de verdediging, zonder blikken of blozen en respectloos richting nabestaanden, haar onderzoekswensen ingediend en toegelicht aan de rechtbank.

Dat was niet zomaar even gedaan. Het duurde meer dan twee dagen waarin steeds duidelijker werd dat er een strategie was bijgekomen. Naast de strategie tijdrekken kwam er ook het zaaien van twijfel bij. Niets klopte in hun ogen: zijn de deskundigen wel deskundig genoeg? Hoe betrouwbaar zijn de gehoorde getuigen?

De tóón waarop ze die vragen stelden - het leken wel ervaren toneelspelers. Ze willen zo’ n beetje alle onderzoeken overdoen en alle getuigen opnieuw horen.

Nou… ik kan je zeggen, er kwam geen eind aan. Ik kon wel even schakelen naar mijn werk.