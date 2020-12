Zijn schoondochter Femke:

"In heel Europa was er niemand zoals hij: de tekst van dit liedje typeert Frans. Omdat het zo'n geweldige opa was voor mijn dochter, maar ook omdat hij zo ontzettend goed was in het creëren van een familie. Dat is op de rouwkaart goed te zien, want tussen de namen van nabestaanden staat er maar één iemand tussen die hetzelfde genetische materiaal heeft als Frans. De rest is door hem bij elkaar gecreëerd.

Frans is ook eigenlijk de stiefvader van mijn man, dus ben ik officieel geen schoondochter. Maar toen ik mijn man Robbert leerde kennen was het voor mij al snel duidelijk dat dat anders zat. Hij had niet één maar twee vaders. Zoals in veel samengestelde gezinnen werd bij ons ook niet gesproken over een bonus-vader of bonus-opa. Het was gewoon opa Frans."