Draaiboek voor inzetten proefpersonen corona is af: 'Er zijn altijd risico's'

Je opzettelijk laten besmetten met een virus of ziekte. Het gebruik van gezonde proefpersonen gebeurt al jaren om onderzoek te doen naar ziektes, zoals malaria. Niet zomaar, daar gaat veel voorbereidend onderzoek aan vooraf en ethische dilemma's worden stuk voor stuk uitvoerig afgewogen.

Internist-infectioloog Meta Roestenberg van het LUMC leidt het voorbereidende onderzoek naar inzetten voor proefpersonen in strijd tegen corona. "Als de knop op groen gaat en gezonde mensen mogen worden besmet met corona, kunnen we aan de slag."

Is het al duidelijk of we proefpersonen gaan inzetten?

"Nee. Een groep experts, zoals subsidieverstrekker ZonMW, een ethische commissie en het ministerie van Volksgezonsheid, moet dat beslissen. Ik heb met mijn team het voorbereidend onderzoek gedaan. Dat is als het ware het draaiboek voor als we met proefpersonen gaan werken. We zijn daar maanden geleden al mee begonnen. Het is ook het enige voorbereidende onderzoek in ons land. Als er een 'go' komt, kunnen we starten."

Wat blijkt uit de voorbereidende studie?

"We hebben alle voor- en nadelen tegenover elkaar gezet. Als we proefpersonen inzetten dan willen we werken met personen van 18 tot 30 jaar. Zij krijgen kleine hoeveelheden van het coronavirus in zich gespoten. We hebben uitgezocht dat de kans dat van die proefpersonen iemand in het ziekenhuis komt 1 op 1000 is. Het dilemma waar we voor staan is: wegen de wetenschappelijke voordelen op tegen de gezondheidsrisico's die de jonge proefpersonen lopen? Als de experts akkoord gaan, kunnen we beginnen."