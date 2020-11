Meghans miskraamverhaal biedt troost aan vrouwen: 'Ik kon jaren geen kinderwagen zien'

Confronterend

Ook Emma verloor haar kindje. Vijf jaar geleden, na tien weken. Het verhaal van de wereldberoemde Meghan kan zeker een steun zijn voor vrouwen, denkt Emma, maar elk miskraamverhaal is ook weer confronterend. "Door Meghans verhaal, moet ik ook weer denken aan mijn eigen verdriet."

Emma is nu moeder van twee kinderen. Het vertellen van haar miskraam ging beter na de geboorte van haar eerste kind. "In het begin was het gewoon te moeilijk. Te pijnlijk. Toen ik opnieuw zwanger raakte, wachtte ik ook extra lang met het goede nieuws te delen. Om mezelf te beschermen."

Klompje cellen

De meeste mensen reageren heel lief en begripvol, zegt Emma. "Maar er zijn ook mensen die zeggen; 'ach, het was maar een klompje cellen'. Of mensen die over hun eigen verdriet gaan praten, terwijl ik juist met mezelf bezig wilde zijn."

Miriam van Kreij herkent dat: "Het is misschien goed bedoeld, maar soms worden heel pijnlijke dingen gezegd."

Of er een taboe op het praten over miskramen rust, vindt Emma wat ver gaan. Maar een ding viel haar wel op: toen zij over haar eigen miskraam begon, hoorde ze allerlei andere vrouwen die ook een miskraam hadden gehad. "Een heel bijzondere ontdekking."