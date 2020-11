'Voor ons was het gewoon Frank, voor anderen een icoon in de ijshockeywereld'

"Begin oktober is hij ziek geworden. Toen riep hij nog: het is geen corona hoor, gewoon een griepje. Dat dacht hij echt. Maar vanaf het moment dat hij op bed is gaan liggen, is het steeds slechter gegaan. Mijn moeder drong al snel aan op een test, maar die kon pas vijf dagen later worden afgenomen. Uiteindelijk werd op maandag een test gedaan, en moesten we na twee dagen zelf bellen voor de uitslag, aangezien we nog steeds niets hadden gehoord. Helaas bleek hij toch corona te hebben en werd hij twee dagen later al opgenomen in het ziekenhuis.

Als het aan de verpleegkundigen had gelegen, was hij die eerste dag al naar de intensive care gebracht, maar mijn vader wilde dat echt niet. Pas als er echt geen andere optie meer zou zijn, zou hij gaan. Dat bleek in de nacht van woensdag op donderdag het geval: hij is zonder dat wij het wisten aan de beademing gelegd, in coma gebracht. Dat zit vooral mijn moeder nog steeds dwars: we willen weten of hij bij bewustzijn was op dat moment, of hij heel die weg naar de ic alleen is geweest. We weten namelijk maar al te goed hoe angstig hij dan moet zijn geweest."