Annabel Nanninga: 'Baudet moet uit bestuur Forum en niet op de kieslijst'

Voor Nanninga is het niet genoeg en wil dat Baudet helemaal van het toneel verdwijnt. "De partij hinkstapspringt al jaren van rel via ophef naar schandaal, vrijwel zonder uitzondering door toedoen van de partijleider en/of het bestuurlijk falen van de JFVD. Meest recente dieptepunt was de zoveelste nazistische oprisping uit JFVD-hoek, waarna daders werden gepromoveerd en klokkenluiders geroyeerd of onder druk opstapten."

Rel binnen JFVD

Nanninga refereert aan de rel die afgelopen weekend ontstond in de jongerentak van de FvD. Het Parool schreef in het weekend over screenshots te beschikken van appgroepen en berichten op een Instagramaccount en in appgroepen waaruit de antisemitische en homofobe uitspraken blijken. Ook heeft de krant gesprekken met anonieme bronnen gevoerd.