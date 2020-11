Geen 'Irma Sluis': onbegrip over nieuwe naam zeesluis IJmuiden

Want het werd niet Irma Sluis, het werd niet de Sluizenmoeder en ook niet (misschien wel een klein beetje logisch) Sluisje McSluisface. Wat het dan wel is geworden? Zeesluis IJmuiden. "Vraag het ons dan niet", is een van de vele reacties.

"Had je daar een wedstrijd voor nodig?", "Wat een grap", en: "Mijn dag kan niet meer stuk" zijn andere reacties die na een snelle rondgang bovenkomen op sociale media. Het moge duidelijk zijn: Nederland had iets anders verwacht dan deze ietwat voor de hand liggende en weinig creatieve naam.

Ook bijval

Toch is er ook bijval te vinden voor de nieuwe naam. Henry zegt: "Het is te prijzen en een goed idee om een naam te geven die bedacht is en gedragen wordt door een groot deel van de burgers van Velsen."

Zo werd de nieuwe naam bekendgemaakt: