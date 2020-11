Mondkapjesplicht op komst: maar mag een spatkap ook?

Op de site van de Rijksoverheid staat de mondkapjesplicht beschreven. Het antwoord op de laatste vraag, of de spatkap ook als alternatief kan dienen voor een mondkapje, is direct duidelijk: "Op plekken waar een mondkapje verplicht is mag u alleen een mondkapje dragen en geen spatscherm."

'Spatkap is niet voldoende'

Maar werkt het dan niet? Eerder spraken wij hoogleraar medische microbiologie Paul Savelkoul van het Maastricht UMC+ over het spatscherm. Hij zegt dat het spatscherm in principe bedoeld is om je ogen te beschermen tegen besmetting via kleine druppeltjes, zogeheten aerosolen. "Maar alleen het dragen van een spatkap is niet voldoende", zei hij.