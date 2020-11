Aantal positieve coronatests afgelopen week nauwelijks gedaald, R-getal weer boven 1

Doel: minder dan 8467 besmettingen per week

Met de huidige besmettingsaantallen lijkt versoepeling van de maatregelen ver weg. Een eerder genoemd doel is om zo snel mogelijk naar 50 besmettingen per 100.000 inwoners per week of minder te gaan.

Bij 50 besmettingen per 100.000 inwoners per week, gaat het risiconiveau namelijk van (zeer) ernstig naar 'zorgelijk' (een categorie lichter) op de corona-routekaart.