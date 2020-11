Advies OMT: geen versoepelingen in december, mogelijk langere kerstvakantie

Het OMT is de belangrijkste adviseur van het kabinet in de aanpak van de coronapandemie.

Druk op de zorg blijft groot

Het kabinet had gevraagd aan het OMT of er een verlichting in de coronamaatregelen mogelijk is, maar de adviseurs zeggen dat gezien de huidige ontwikkelingen geen versoepelingen in het verschiet liggen. Het is nog 'te instabiel', aldus de experts.

De laatste dagen blijft het aantal besmettingen op een hoog niveau en de druk op de zorg blijft groot. Een duidelijke verklaring waarom het aantal besmettingen niet verder daalt, is er op dit moment niet.

Vorige week werd in Den Haag nog geopperd dat het een serieuze optie is om alle restaurants halverwege december te openen, maar dergelijke plannen kunnen voorlopig de ijskast in.