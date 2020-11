Toeslagenaffaire: Wiebes zegt niets te weten van 'buikpijn' bij topambtenaren

Dieptriest en schandalig

Ook Frans Weekers, voormalig staatssecretaris van Financiën, zei niet te weten dat ouders die stonden ingeschreven bij van fraude verdachte gastouderbureaus, vaak zomaar enorme bedragen aan kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen.

De commissie vroeg hem over het handelen van de speciale fraudeteams CAF, die in zijn tijd achter mogelijk frauderende organisaties zoals gastouderbureaus aangingen. Hij zei het niet te weten. "Anders had ik wel ingegrepen", bezweert Weekers. Wat er met ouders is gebeurd in de toeslagenaffaire is volgens Weekers 'dieptriest' en 'schandalig'.

'Steeds verrast'

Weekers zegt dat hij elke keer weer opnieuw verrast werd als incidenten en problemen naar boven kwamen via de media, via Kamerleden, terwijl het niet op zijn bureau kwam, zei hij. Dat gebeurt nu nog altijd bij huidige staatssecretarissen. Dat komt volgens Weekers doordat 'op bepaalde plekken onvoldoende maatschappelijke antenne aanwezig was binnen de dienst'.