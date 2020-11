Oxford-vaccin 'lijkt te doen wat het moet doen' (en is een stuk goedkoper)

'Rolling review'

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) volgt alle ontwikkelingen rond de vaccins op de voet. "Zodra we alle gegevens hebben, dus ook de gegevens van de laatste fase van onderzoek, zullen we deze gegevens met alle Europese collega’s zo snel mogelijk beoordelen. Dit doen we met extra inzet en capaciteit."

Sinds oktober zit het Oxford-vaccin van AstraZeneca in een versnelde beoordeling ofwel ‘rolling review’. "Dit betekent dat we samen met het EMA de eerste onderzoeksresultaten al beoordelen terwijl het onderzoek in mensen nog in volle gang is. Daardoor kan de beoordeling sneller klaar zijn, maar slaan we geen belangrijke stappen over. Uitgangspunt blijft: is het vaccin werkzaam en weegt het op tegen de risico's? Pas dan kunnen we positief oordelen over een coronavaccin."