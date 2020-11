Juwelier Daniël overleeft gewelddadige overval: 'Gelukkig haperde zijn pistool'

In de zaak hangen allerlei camera's en een speciale beveiligingsknop waarmee de toegangsdeur vanachter de balie geopend kan worden. "Een collega gaf me een seintje omdat hij dacht dat het oke was en dus opende ik de deur", vertelt de juwelier vanuit het ziekenhuis.

Mokerhamer

Een jongen van in de twintig stormde binnen en begon luidkeels te schreeuwen: 'Dit is een overval'. "Hij stond met een grote mokerhamer in de ingang, zijn handlanger wachtte buiten op een scooter", zegt Kleen.

"Ik pakte een stoel, draaide de poten naar voren en rende op hem af. Ik weet niet waarom en hoe, maar ik ging in een overlevingsstand.. Ik denk dat ik ook mijn personeel wilde beschermen. Zij konden zich gelukkig veilig stellen in een speciale inloopkluis."