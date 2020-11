Brandweer in rouw: 'Met één minder naar huis, een nachtmerrie'

Vanwege de privacy van de familie wil de Veiligheidsregio nu nog niet veel kwijt over de gebeurtenis. "We gunnen nu iedereen de rust om dit te verwerken. Het is ontzettend verdrietig en het komt hard aan."

Volgens berichten op sociale media gaat het om een jonge man. Hoe de brandweerman precies in de liftschacht kon vallen, wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was afgegaan op een melding van wateroverlast in een wooncomplex. De Arbeidsinspectie gaat onderzoek doen naar het dramatische ongeluk van de brandweerman die als vrijwilliger in dienst was van brandweerkorps Den Dolder.